Победой Казахстана завершилась первая дуэль с Узбекистаном на чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен одержал победу в стартовом поединке на чемпионате Азии-2024, который проходит в тайской Чиангме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец выступает в весовой категории до 60 килограммов. На старте континентального первенства его оппонентом выступил представитель Узбекистана Дильшод Абдумурудов. Поединок завершился победой Бейбарыса Жексена раздельным судейским вердиктом (4:1).

За выход в полуфинал чемпионата Азии Жексен будет боксировать с таджикистанцем Акмалем Убайдовым, который стартует с 1/4 финала.

Напомним, также в воскресенье на турнире первый поединок провел другой казахстанец Оразбек Асылкулов, ему удалось нокаутировать оппонента во втором раунде и успешно выйти в следующую стадию.

На данный момент на азиатском первенстве стартовали трое казахстанцев, все они успешно вышли в четвертьфинал.

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