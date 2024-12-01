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Победой Казахстана завершилась первая дуэль с Узбекистаном на чемпионате Азии по боксу

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Қазақстандық боксшы Бейбарыс Жексен
Қазақстандық боксшы Бейбарыс Жексен. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен одержал победу в стартовом поединке на чемпионате Азии-2024, который проходит в тайской Чиангме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец выступает в весовой категории до 60 килограммов. На старте континентального первенства его оппонентом выступил представитель Узбекистана Дильшод Абдумурудов. Поединок завершился победой Бейбарыса Жексена раздельным судейским вердиктом (4:1).

За выход в полуфинал чемпионата Азии Жексен будет боксировать с таджикистанцем Акмалем Убайдовым, который стартует с 1/4 финала.

Напомним, также в воскресенье на турнире первый поединок провел другой казахстанец Оразбек Асылкулов, ему удалось нокаутировать оппонента во втором раунде и успешно выйти в следующую стадию.

На данный момент на азиатском первенстве стартовали трое казахстанцев, все они успешно вышли в четвертьфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2194739-pobedoy-kazahstana-zavershilas-pervaya-duel-s-uzbekistanom-na-chempionate-azii-po-boksu/

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