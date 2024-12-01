Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский боксер нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов
Оразбек Асылкулов: НОК РК

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов успешно стартовал на континентальном первенстве в Чиангме (Таиланд), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского боксера в рамках 1/8 финала чемпионата Азии выступил представитель Малайзии Зульхайлан Мохамад. Поединок состоялся в весовой категории до 57 килограммов и завершился победой Асылкулова.

Казахстанец отправил своего оппонента в технический нокаут во втором раунде и продолжит борьбу за медали турнира.

Напомним, ранее на азиатском первенстве также успешно стартовал другой казахстанский боксер Дулат Бекбауов в весе до 67 кг он единогласным решением судей победил Жа Юн Вана из Китайского Тайбэя.

Третий отечественный спортсмен Бейбарыс Жексен также начнет свои выступления сегодня. В дивизионе до 60 кг ему будет противостоять узбекистанец Дильшод Абдумуродов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2194727-kazahstanskiy-bokser-nokautiroval-sopernika-i-vyshel-v-chetvertfinal-chempionata-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie