Казахстанский боксер нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов успешно стартовал на континентальном первенстве в Чиангме (Таиланд), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского боксера в рамках 1/8 финала чемпионата Азии выступил представитель Малайзии Зульхайлан Мохамад. Поединок состоялся в весовой категории до 57 килограммов и завершился победой Асылкулова.

Казахстанец отправил своего оппонента в технический нокаут во втором раунде и продолжит борьбу за медали турнира.

Напомним, ранее на азиатском первенстве также успешно стартовал другой казахстанский боксер Дулат Бекбауов в весе до 67 кг он единогласным решением судей победил Жа Юн Вана из Китайского Тайбэя.

Третий отечественный спортсмен Бейбарыс Жексен также начнет свои выступления сегодня. В дивизионе до 60 кг ему будет противостоять узбекистанец Дильшод Абдумуродов.

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