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НОК РК выступил с заявлением о ситуации с присуждением боксеру Ертугану Зейнуллинову медали Азиады-2023

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Ертуған Зейнуллин
Ертуған Зейнуллин. Фото: instagram.com/ertugan_zeinulinov

Национальный олимпийский комитет Казахстана официально заявил, что информация о том, что казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов признан бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу не соответствует действительности, передает NUR.KZ.

Ранее, появилась информация о присуждении бронзовой медали Азиатских игр в Ханчжоу боксеру сборной Казахстана Ертугану Зейнуллинову после дисквалификации монгольского спортсмена Чинзорига Баатарсухийна, которому отечественный боксер проиграл на стадии 1/4 финала. 

Информация о дисквалификации Чинзорига Баатарсухийна была опубликована на сайте International Testing Agency. Монгольский боксер получил четырехлетнее отстранение от спортивной деятельности в связи с обнаружением запрещенных веществ, найденных в допинг-пробе спортсмена от 4 октября 2023 года. При этом четвертьфинальный бой между Зейнуллиновым и Баатарсухийном состоялся 1 октября. Также монгольский боксер имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

НОК РК направил соответствующий запрос в Олимпийский Совет Азии (ОСА) касательно перераспределения медалей в весовой категории до 63,5 килограмма, где дисквалифицированный боксер из Монголии завоевал "золото". 

В данный момент ожидается официальный ответ от ОСА относительно применения практики перераспределения медалей в боксе в соответствии с международными нормами и регламентом.

В частности, должны быть даны разъяснения уполномоченного органа о возможности внесения изменений в список медалистов в данном виде спорта и  оценена вероятность присуждения бронзовой награды Азиатских игр Ертугану Зейнуллинову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2194350-nok-rk-vystupil-s-zayavleniem-o-situacii-s-prisuzhdeniem-bokseru-ertuganu-zeynullinovu-medali-aziady-2023/

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