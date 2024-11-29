НОК РК выступил с заявлением о ситуации с присуждением боксеру Ертугану Зейнуллинову медали Азиады-2023

Национальный олимпийский комитет Казахстана официально заявил, что информация о том, что казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов признан бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу не соответствует действительности, передает NUR.KZ.

Ранее, появилась информация о присуждении бронзовой медали Азиатских игр в Ханчжоу боксеру сборной Казахстана Ертугану Зейнуллинову после дисквалификации монгольского спортсмена Чинзорига Баатарсухийна, которому отечественный боксер проиграл на стадии 1/4 финала.

Информация о дисквалификации Чинзорига Баатарсухийна была опубликована на сайте International Testing Agency. Монгольский боксер получил четырехлетнее отстранение от спортивной деятельности в связи с обнаружением запрещенных веществ, найденных в допинг-пробе спортсмена от 4 октября 2023 года. При этом четвертьфинальный бой между Зейнуллиновым и Баатарсухийном состоялся 1 октября. Также монгольский боксер имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

НОК РК направил соответствующий запрос в Олимпийский Совет Азии (ОСА) касательно перераспределения медалей в весовой категории до 63,5 килограмма, где дисквалифицированный боксер из Монголии завоевал "золото".

В данный момент ожидается официальный ответ от ОСА относительно применения практики перераспределения медалей в боксе в соответствии с международными нормами и регламентом.

В частности, должны быть даны разъяснения уполномоченного органа о возможности внесения изменений в список медалистов в данном виде спорта и оценена вероятность присуждения бронзовой награды Азиатских игр Ертугану Зейнуллинову.

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