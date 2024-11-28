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Суровое наказание: британского боксера исключили из рейтинга WBO из-за отказа от боя с Жанибеком Алимханулы

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Британский боксер Хамза Шираз
Британский боксер Хамза Шираз. Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Image

Новый президент международной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери исключил британца Хамзу Шираза из рейтинга среднего веса по причине отказа от боя с чемпионом дивизиона Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на SNAC.com.

Еще на прошлой неделе британец занимал первое место в рейтинге среднего дивизиона и был обязательным претендентом в бою за титул непобежденного казахстанца.

Недавно стало известно, что команда Шираза отказалась от боя с Алимханулы и решила сосредоточиться на поединке с чемпионом другой организации WBC Карлосом Адамесом.

Новый руководитель WBO Густаво Оливьери издал свой первый указ на этой должности, который в качестве наказания исключил британца из рейтинга данного дивизиона.

Мы получали информацию о том, что Шираз хочет драться за титул WBO. Он поднимался, он боролся за региональный титул, он продвигался вверх в рейтинге, и после этого, когда он завоевал первую позицию, он имел все основания быть обязательным претендентом на титул. Мы заказали переговоры, и через пару дней мы получили письмо от Queensberry Promotions (которая представляет Шираза) со словами «спасибо за предоставленную возможность», — но они пойдут другим путем»
Это было в указе, если один из двух бойцов в борьбе за титул отказывается от боя, то организация имеет право исключить его из рейтинга, что и произошло с Ширазом, - заявил Оливьери.

Напомним, Алимханулы последний раз бился в октябре этого года. "Qazaq style" проводил обязательную защиту титула по линии IBF против новозеландца Андрея Михайловича, в которой одержал победу техническим нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2193932-surovoe-nakazanie-britanskogo-boksera-isklyuchili-iz-reytinga-wbo-iz-za-otkaza-ot-boya-s-zhanibekom-alimhanuly/

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