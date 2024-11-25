Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Создание новой Азиатской конфедерации бокса. Что сказал Головкин

Опубликовано:

Боксер вышел на бой
Боксер. Иллюстративное фото: FOTOKITA/Getty Images

World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бывший президент действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) Пичай Чунхавадзира после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.

Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.

"Это большая привилегия - принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая Конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе".

Отметим, предстоящий чемпионат Азии в Таиланде, в котором примут участие и казахстанские боксеры будет последним для отечественной сборной под эгидой IBA.

4 ноября Казахстан официально вступил в новую Международную федерацию бокса World Boxing.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2191914-gennadiy-golovkin-prokommentiroval-sozdanie-novoy-aziatskoy-konfederacii-boksa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie