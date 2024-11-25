Создание новой Азиатской конфедерации бокса. Что сказал Головкин

World Boxing официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бывший президент действующей Азиатской конфедерации бокса (ASBC) Пичай Чунхавадзира после проблем с обеспечением своей независимости от Международной боксерской ассоциации (IBA), в своем заявлении сообщил о полной поддержке со своей стороны в процессе формирования новой организации и ее дальнейшей работе.

Создание Конфедерации получило решительную поддержку от сообщества World Boxing. Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин подчеркнул значимость азиатского бокса на мировой арене.

"Это большая привилегия - принимать участие в создании прорывной структуры. Азиатский бокс на сегодняшний день играет особую роль на мировой арене. И новая Конфедерация будет работать над тем, чтобы упрочить имеющиеся позиции и дать новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе".

Отметим, предстоящий чемпионат Азии в Таиланде, в котором примут участие и казахстанские боксеры будет последним для отечественной сборной под эгидой IBA.

4 ноября Казахстан официально вступил в новую Международную федерацию бокса World Boxing.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.