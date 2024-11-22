"Не могу дождаться": Александр Усик показал форму перед супербоем с Тайсоном Фьюри

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик поделился в своих социальных сетях фото физической формы перед реваншем с британцем Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Украинец поделился фото с тренировочного зала на фоне надписи "undisputed", так называют боксеров которые обладают всеми чемпионскими поясами в одном весе.

Усик после первого боя с Тайсоном Фьюри стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но спустя некоторое время отказался от пояса IBF.

Александр также оставил подпись к фото: "Остался 1 месяц до реванша. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде".

Напомним, супербой Усик - Фьюри пройдет 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее, появилась информация о том, сколько могут заработать украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри за второй совместный бой.

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