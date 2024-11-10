Украинский боксер Чухаджян проиграл титульный реванш американцу Эннису

Американский профессиональный боксер Джарон Эннис одержал победу над украинцем Кареном Чухаджяном в титульном поединке-реванше, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов возглавило турнир в Филадельфии. На кону стоял чемпионский пояс IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Эннис смог защитить титул. Поединок продлился все 12 раундов, и американец одержал победу единогласным решением судей (119-107, 117-109, 116-110).
Представитель США второй раз одолел Чухаджяна. Их первый бой прошел в январе 2023 года и завершился аналогичным исходом.
Эннис во второй раз защитил чемпионский титул. На профессиональном ринге 27-летний американец выиграл все 33 боя (29 — нокаутами).
Чухаджян потерпел третье поражение в карьере. В активе 28-летнего украинца осталось 24 победы (13 — нокаутами).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2185389-ukrainskiy-bokser-chuhadzhyan-proigral-titulnyy-revansh-amerikancu-ennisu/