Призер Олимпиады из Узбекистана выиграл претендентский бой WBA

Узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев одержал победу над американцем Дэвидом Стивенсом на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках претендентского поединка во втором среднем весе (до 76,2 кг) по линии WBA. При этом Меликузиев на взвешивании перед боем не уложился в лимит дивизиона, показав на взвешивании 77,1 кг.

Противостояние продлилось все 12 раундов. По его итогам 28-летний узбекистанец одержал победу раздельным решением судей (112-116, 118-110, 117-111).

Меликузиев выиграл восьмой подряд поединок. Всего на профессиональном ринге на его счету 15 побед (10 — нокаутами) при одном досрочном поражении. Напомним, на любительском уровне узбекистанец стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Стивенс проиграл второй раз за карьеру. В активе 24-летнего американца осталось 14 побед (10 — нокаутами).

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