Казахстанский боксер стал призером исторического чемпионата мира

Представитель сборной Казахстана по боксу Даниял Райымбеков выиграл серебро юношеского чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен попал на пьедестал турнира для атлетов не старше 19 лет. Чемпионат мира в Пуэбло стал первым под эгидой World Boxing — организации, основанной в прошлом году.

Райымбеков дошел до финала в весовой категории до 85 килограммов. В решающем поединке он со счетом 0:5 уступил представителю Уэльса Дэниэлю Питту.

В ночь на 3 ноября по времени Астаны за золото чемпионата мира побьется еще один казахстанец Асылхан Кошербай. Его соперником по финалу в дивизионе до 65 килограммов будет австралиец Купер МакКонелл.

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