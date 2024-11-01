Семь казахстанских боксеров поборются за золото молодежного чемпионата мира

На молодежном первенстве по боксу в черногорской Будве завершились полуфинальные поединки и определись все спортсмены, которые поборются за золотые медали, передает NUR.KZ.

Сразу семь представителей молодежной сборной продолжат борьбу за медаль высшей пробы в финале чемпионата мира.

В финал пробились Бексултан Боранбек (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг), Улдана Таубай (66 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

Также, сразу 10 боксеров отечественной команды завершили ЧМ с бронзовой медалью. Бронзовыми призерами стали Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (свыше 92 кг), Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (свыше 81 кг).

Отметим, Казахстан был представлен во всех 25 весовых категориях (13 мужских и 12 женских).

Финальные поединки пройдут 2 и 3 ноября.

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