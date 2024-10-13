Хамзат Чимаев обратился к Артуру Бетербиеву после победы в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Непобежденный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев на своей официальной странице в Instagram обратился к абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву, сообщает NUR.KZ.

Напомним, в ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над россиянином Дмитрием Биволом раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории.

"Я с огромным удовольствием поздравляю нашего БРАТА, неоспоримого абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева с заслуженной и яркой победой, которую он одержал только что. 21 бой, 21 победа и 20 нокаутов при всего лишь одном решении - это просто что-то невероятное. Артур стал единственным в истории бокса абсолютным чемпионом в данной весовой категории...

Я поздравлю тебя, Артур, ты сделал то, что от тебя ждали и надеялись.", - заявил Чимаев в соцсетях.

Ранее сам Бивол также поздравил Бетербиева с победой.

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