Хамзат Чимаев обратился к Артуру Бетербиеву после победы в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Непобежденный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев на своей официальной странице в Instagram обратился к абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву, сообщает NUR.KZ.
Напомним, в ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над россиянином Дмитрием Биволом раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории.
"Я с огромным удовольствием поздравляю нашего БРАТА, неоспоримого абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева с заслуженной и яркой победой, которую он одержал только что. 21 бой, 21 победа и 20 нокаутов при всего лишь одном решении - это просто что-то невероятное. Артур стал единственным в истории бокса абсолютным чемпионом в данной весовой категории...
Я поздравлю тебя, Артур, ты сделал то, что от тебя ждали и надеялись.", - заявил Чимаев в соцсетях.
Ранее сам Бивол также поздравил Бетербиева с победой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173630-hamzat-chimaev-obratilsya-k-arturu-beterbievu-posle-pobedy-v-poedinke-za-titul-absolyutnogo-chempiona-mira/
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