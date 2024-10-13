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Джей Опетая победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира по боксу

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Австралийский боксер Джей Опетая
Джей Опетая. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Австралийский боксер Джей Опетая одержал досрочную победу над британцем Джеком Мэсси в бою за титул чемпиона мира по версии IBF, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) прошла в рамках турнира в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом. Опетая владел преимуществом и нанес значительный урон оппоненту. В шестом раунде Мэсси почти перестал отвечать на удары соперника, и угловые британца просигнализировали об отказе от продолжения борьбы.

Опетая защитил титул IBF, который вернул себе в прошлом поединке. За профессиональную карьеру 29-летний австралиец выиграл все 26 боев (20 — нокаутами).

Мэсси уступил в третий раз и впервые — досрочно. В активе 31-летнего британца осталось 22 победы (12 — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2173519-dzhey-opetaya-pobedil-nokautom-i-zashchitil-titul-chempiona-mira-po-boksu/

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