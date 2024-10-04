Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после яркой победы нокаутом

Непобежденный профессиональный боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы опубликовал обращение к болельщикам на своей официальной странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.
Напомним, в пятницу казахстанец одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге, нокаутировав новозеландца Андрея Михайловича в девятом раунде, и защитил титулы чемпиона мира по версиям организаций IBF и WBO.
После яркой победы Алимханулы поблагодарил болельщиков на своей странице.
"Огромное спасибо всем вам, дорогие поклонники!", - написал спортсмен.
После данного поединка Жанибека Алимханулы поздравил украинский боксер Александр Усик.
Также "Казахский стиль" бросил вызов бросил вызов двум чемпионам мира после победы над Михайловичем.
Видео нокаута в поединке Алихманулы – Михайлович мы опубликовали ранее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170111-zhanibek-alimhanuly-obratilsya-k-bolelshchikam-posle-yarkoy-pobedy-nokautom/
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