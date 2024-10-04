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Усик поздравил Алимханулы по видеосвязи после победы

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Боксеры Жанибек Алимханулы и Александр Усик (слева направо)
Жанибек Алимханулы и Александр Усик (слева направо). Фото: Instagram @janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал в Instagram-аккаунте видео разговора с украинцем Александром Усиком после очередной победы, передает NUR.KZ.

Оба спортсмена являются действующими чемпионами мира по боксу. Усик владеет титулами WBO, WBA, WBC и The Ring в тяжелом весе. Алимханулы защитил пояса IBF и WBO в средней категории благодаря победе нокаутом над новозеландцем Андреем Михайловичем.

После триумфального поединка казахстанец и украинец связались по видеозвонку.

"Поздравляю! В том же духе, так же сильно! Поздравляет и вся команда моя. Брат, обнимаем", — сказал Усик.

Алимханулы в ответ поблагодарил украинского боксера. Ранее спортсмены неоднократно встречались и высказывались в поддержку друг друга.

Напомним, перед поединком Алимханулы и Михайловича организаторы включили старый гимн Казахстана. Министерство туризма и спорта РК в связи с этим направит ноту протеста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2170093-usik-pozdravil-alimhanuly-po-videosvyazi-posle-pobedy/

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