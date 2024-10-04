Инцидент с гимном Казахстана перед боем Алимханулы: Минспорта направит ноту протеста

Министерство туризма и спорта Казахстана направит официальную ноту протеста организаторам поединка между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сегодня, 4 октября, в Сиднее состоялся боксерский поединок между казахстанским профессиональным боксером Жанибеком Алимханулы и представителем Новой Зеландии Андреем Михайловичем. Отечественный спортсмен одержал уверенную победу, нокаутировав соперника в девятом раунде.

Однако перед боем организаторы включили старый гимн Казахстана.

"Перед началом боя организаторы допустили ошибку, включив старую версию государственного гимна Казахстана, который был исключен из обращения в 2006 году. Казахстанские зрители и болельщики сразу заметили это и выразили свое недовольство. Боксер Жанибек Алимханулы и его менеджер Берик Султан также оперативно обратили внимание на ошибку и сделали замечание организаторам. Тем не менее просьба заменить гимн осталась без ответа.

Следует отметить, что организатором мероприятия является новозеландская промоутерская компания No Limit Boxing, представляющая интересы Андрея Михайловича", - говорится в сообщении МТС.

Ведомство направил организаторам официальную ноту протеста в связи с этим инцидентом.

"Ранее Министерство неоднократно информировало организаторов боксерского вечера о недопустимости использования старого гимна Казахстана, однако предупреждения были проигнорированы", - заявили в министерстве.

Добавим, что после своей сегодняшней победы Алимханулы бросил вызов двум чемпионам - кубинско-американскому боксеру Эрисланди Ларе и доминиканцу Карлосу Адамесу.

Также было опубликовано видео нокаута.

Напомним, что несколько дней назад на пресс-конференции в Австралии Михайлович обрушился с угрозами на Алимханулы.

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