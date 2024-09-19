Официально: назначена дата нового боя Жанибека Алимханулы

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы проведет бой 4 октября против новозеландца Андрея Михайловича, передает NUR.KZ.

Промоутерская компания No Limit Boxing, выигравшая торги на проведение поединка, сделала анонс предстоящего поединка, который пройдет 4 октября в Сиднее (Австралия).

В США шоу будет транслироваться на ESPN+.

На кону данного поединка будет стоять только чемпионский пояс Алимханулы по версии IBF. World boxong organization (WBO) не стала санкционировать поединок с Михайловичем.

Напомним, Алимханулы и Михайлович должны были провести бой 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен, и команда новозеландского боксера потребовала лишить Жанибека чемпионского пояса IBF из-за непрофессионализма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.