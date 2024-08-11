Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Украинский боксер Богачук уступил временный пояс чемпиона мира

Опубликовано:

Боксеры Сергей Богачук и Верджил Ортис (слева направо)
Сергей Богачук и Верджил Ортис (слева направо). Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Украинец Сергей Богачук потерпел поражение от американца Верджила Ортиса-младшего и потерял временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило вечер бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок продлился все 12 раундов и получился очень конкурентным. В первой и восьмой трехминутках Богачук отправил соперника в нокдаун.

Однако в итоге Ортис одержал победу решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Американец сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге 26-летний Ортис выиграл все 22 боя (21 — нокаутами). Он стал новым обладателем временного пояса WBC в первом среднем весе.

Богачук потерпел второе поражение в карьере, предыдущее было оформлено досрочно. В активе 29-летнего украинца осталось 24 победы (23 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2147469-ukrainskiy-bokser-bogachuk-ustupil-vremennyy-poyas-chempiona-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie