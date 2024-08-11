Украинский боксер Богачук уступил временный пояс чемпиона мира

Украинец Сергей Богачук потерпел поражение от американца Верджила Ортиса-младшего и потерял временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило вечер бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок продлился все 12 раундов и получился очень конкурентным. В первой и восьмой трехминутках Богачук отправил соперника в нокдаун.

Однако в итоге Ортис одержал победу решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Американец сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге 26-летний Ортис выиграл все 22 боя (21 — нокаутами). Он стал новым обладателем временного пояса WBC в первом среднем весе.

Богачук потерпел второе поражение в карьере, предыдущее было оформлено досрочно. В активе 29-летнего украинца осталось 24 победы (23 — нокаутами).

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