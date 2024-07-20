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"Издевается": Жанибек Алимханулы ответил боксеру, который высмеял его после отмены боя

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Чемпион WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы прокомментировал шуточное видео новозеландца Андрея Михайловича после несостоявшегося поединка, передает NUR.KZ.

Новозеландский боксер Андрей Михайлович опубликовал на своей странице в Instagram шуточное видео о чемпионе, в котором высмеял неудачную весогонку Алимханулы и отмену боя.

"Посмотрел видео на страничке Андрея. Парнишка много на себя берет. Я не смог выйти на бой по состоянию здоровья, а мой соперник издевается над этим тяжелым испытанием. Это не по-человечески. Ни один боксер так не сделал бы. Другие пожелали бы скорейшего выздоровления. Мне даже самому стало стыдно от того, что он делает. У нас есть контракт. Мы еще встретимся. Но теперь я его жалеть не буду!» — заявил Алимханулы на своей странице.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала казахстанского боксера предоставить все необходимые документы о возвращении на ринг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2137314-izdevaetsya-zhanibek-alimhanuly-otvetil-bokseru-kotoryy-vysmeyal-ego-posle-otmeny-boya/

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