Обидчик казахстанских боксеров Джарон Эннис победил россиянина и защитил чемпионский пояс

В Филадельфии (США) прошел вечер бокса, в главном событии которого встретились россиянин Давид Аванесян и американец Джарон Эннис, передает корреспондент NUR.KZ.

На кону поединка в полусредней весовой категории (66,68 кг) стоял пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился отказом Аванесяна после пятого отрезка. До этого россиянин оказался в нокдауне.

Таким образом, Эннис впервые защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона по версии IBF. Ранее он владел временным поясом этой организации.

Для 27-летнего американца эта 32-я победа в 33 боях. В его активе также победы нокаутом над казахстанскими боксерами Бахтияром Эюбовым (январь 2020 год) и Сергеем Липинцем (апрель 2021 год).

Для 35-летнего Давида Аванесяна это поражение стало пятым в карьере при 30 победах и одной ничьей.

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