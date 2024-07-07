Чемпион мира WBC Шакур Стивенсон успешно защитил титул в легком весе

Американский профессиональный боксер Шакур Стивенсон единогласным решением судей победил представителя Германии армянского происхождения Артема Арутюняна на вечере бокса в Ньюарке (США), передает корреспондент NUR.KZ.

На кону поединка легковесов стоял титул WBC Стивенсона. Бой продлился всю отведенную дистанцию в 12 раундов. По ходу всей схватки чемпион действовал осторожно. На старте Арутюнян и вовсе прижимал американца ближе к канатам и вынуждал обороняться.

Во второй половине боя уже Стивенсон начал наносить точные удары по корпусу своего оппонента. Все дошло до судейского решения, согласно которому чемпионский пояс остается со Стивенсоном.

Судейские записки - 119-109, 118-110 и 116-112 в пользу чемпиона

После боя, находясь в ринге, Шакур Стивенсон бросил вызов украинскому чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко.

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