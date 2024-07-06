Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жанибек Алимханулы показал подготовку к своему следующему бою (видео)

Опубликовано:

Жанибек Алимханулы со своей командой
Жанибек Алимханулы со своей командой. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Казахстанский непобежденный профессиональный боксер Жанибек Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ со ссылкой на X-аккаунт спортсмена.

Чемпион WBO и IBF в среднем весе из Казахстана показал, как проходит подготовка к его бою против представителя Новой Зеландии.

На своей странице в соцсети X Алимханулы выложил видеоролик с усиленной тренировки к предстоящему поединку.

Напомним, "Qazaq style" проведет защиту чемпионских поясов WBO и IBF утром 14 июля (по казахстанскому времени) в Лас-Вегасе.

В последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2130126-zhanibek-alimhanuly-pokazal-podgotovku-k-svoemu-sleduyushchemu-boyu-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie