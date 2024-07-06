Жанибек Алимханулы показал подготовку к своему следующему бою (видео)

Казахстанский непобежденный профессиональный боксер Жанибек Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ со ссылкой на X-аккаунт спортсмена.
Чемпион WBO и IBF в среднем весе из Казахстана показал, как проходит подготовка к его бою против представителя Новой Зеландии.
На своей странице в соцсети X Алимханулы выложил видеоролик с усиленной тренировки к предстоящему поединку.
Напомним, "Qazaq style" проведет защиту чемпионских поясов WBO и IBF утром 14 июля (по казахстанскому времени) в Лас-Вегасе.
В последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2130126-zhanibek-alimhanuly-pokazal-podgotovku-k-svoemu-sleduyushchemu-boyu-video/