Жанибек Алимханулы показал подготовку к своему следующему бою (видео)

Казахстанский непобежденный профессиональный боксер Жанибек Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ со ссылкой на X-аккаунт спортсмена.

Чемпион WBO и IBF в среднем весе из Казахстана показал, как проходит подготовка к его бою против представителя Новой Зеландии.

На своей странице в соцсети X Алимханулы выложил видеоролик с усиленной тренировки к предстоящему поединку.

Напомним, "Qazaq style" проведет защиту чемпионских поясов WBO и IBF утром 14 июля (по казахстанскому времени) в Лас-Вегасе.

В последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

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