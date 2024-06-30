Разгромом завершился титульный бой Теофимо Лопеса

Американский боксер Теофимо Лопес одержал уверенную победу над канадцем Стивом Клаггеттом и защитил чемпионский пояс WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир в Майами-Бич (штат Флорида, США). Бой продлился все 12 раундов.

По ходу противостояния Лопес владел очевидным преимуществом. В восьмом раунде он серьезно потряс оппонента, но не смог отправить его в нокдаун или нокаут.

В итоге судьи единогласно признали сильнейшим американца. Счет на карточках получился разгромным — 120-108, 119-109, 120-108.

Для 26-летнего Лопеса эта победа стала пятой подряд и 21-й в карьере. Также на счету американца есть одно поражение.

Клаггетт уступил в восьмой раз на профессиональном ринге. В активе 35-летнего канадца осталось 38 побед и две ничьи.

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