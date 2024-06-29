Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Оправдаюсь своей семьей": Геннадий Головкин высказался о завершении карьеры

Опубликовано:

Казахстанский боксер Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин в интервью для журналиста Кевина Айола высказался о завершении своей профессиональной боксерской карьеры, передает NUR.KZ.

Напомним, в последний раз GGG выходил на ринг 17 сентября 2022 года. В третьем поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса казахстанец потерпел поражение единогласным решением судей.

"Говорить тяжело, даже про это не думаешь. Однозначно, что жизнь с боксом и без него – это разные вещи. Я благодарен тому, что у меня есть моя любящая семья, дети. Я сумел свой фокус переключить на них. Оправдаюсь ими, что для меня это (отсутствие поединков - прим. ред.) не было большой драмой. Я просто не успел это осознать или просто не успел окончательно завязать с боксом, потому что я постоянно тренируюсь и нахожу себя в хорошей форме. Осознание того, что завершил, еще не пришло.
Я себя очень комфортно и очень счастливо чувствую, потому что я здоров и наслаждаюсь тем временем, которое у меня есть. Все очень хорошо", – рассказал Геннадий Головкин.

В течение двух лет казахстанский спортсмен отказался от чемпионских титулов организаций WBA, IBF и IBO.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2126136-opravdayus-svoey-semey-gennadiy-golovkin-vyskazalsya-o-zavershenii-karery/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie