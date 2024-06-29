"Оправдаюсь своей семьей": Геннадий Головкин высказался о завершении карьеры

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин в интервью для журналиста Кевина Айола высказался о завершении своей профессиональной боксерской карьеры, передает NUR.KZ.

Напомним, в последний раз GGG выходил на ринг 17 сентября 2022 года. В третьем поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса казахстанец потерпел поражение единогласным решением судей.

"Говорить тяжело, даже про это не думаешь. Однозначно, что жизнь с боксом и без него – это разные вещи. Я благодарен тому, что у меня есть моя любящая семья, дети. Я сумел свой фокус переключить на них. Оправдаюсь ими, что для меня это (отсутствие поединков - прим. ред.) не было большой драмой. Я просто не успел это осознать или просто не успел окончательно завязать с боксом, потому что я постоянно тренируюсь и нахожу себя в хорошей форме. Осознание того, что завершил, еще не пришло.

Я себя очень комфортно и очень счастливо чувствую, потому что я здоров и наслаждаюсь тем временем, которое у меня есть. Все очень хорошо", – рассказал Геннадий Головкин.

В течение двух лет казахстанский спортсмен отказался от чемпионских титулов организаций WBA, IBF и IBO.

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