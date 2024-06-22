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Эспиноса нокаутом завершил первую защиту титула WBO

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Рафаэль Эспиноса
Рафаэль Эспиноса. Фото: instagram.com / toprank

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе мексиканец Рафаэль Эспиноса провел дебютную защиту титула против своего соотечественника Серхио Санчеса, передает корреспондент NUR.KZ.

На кону главного события вечера бокса, который проходил в Лас-Вегасе (США) стоял чемпионский пояс WBO в полулегком дивизионе. Его обладатель 30-летний непобежденный Рафаэль Эспиноса был явным фаворитом поединка.

С самого старта боя Рафаэль занял центр ринга и начал теснить Санчеса. Первый отрезок завершился мощнейшим апперкотом от Эспиносы.

В следующих раундах чемпион отправлял точные удары в корпус соперника, которому отсчитали уже несколько нокдаунов. За 20 секунд до окончания 4-го отрезка рефери был вынужден остановить поединок и засчитал технический нокаут

Таким образом, Рафаэль Эспиноса в первый раз защитил чемпионский титул WBO.

В активе мексиканца теперь 25 побед, 21 из которых одержана нокаутом.

Напомним, в декабре прошлого года боксер одержал победу над Робейси Рамиресом решением судей и впервые в карьере стал чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2122083-espinosa-nokautom-zavershil-pervuyu-zashchitu-titula-wbo/

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