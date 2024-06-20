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Ангелина Лукас рассказала о планах на чемпионский титул

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас поделилась в своих социальных сетях деталями подготовки к бою за очередной пояс чемпионки на профи-ринге, передает NUR.KZ.

Спортсменка вернулась после отпуска и готовится начать тренировочный лагерь перед следующим возвращением на профи-ринг.

«Отпуск пролетел, как один день. Ох, я буду скучать по острову, но пора вступать в рабочую рутину. Меня ждет очередной титул чемпиона мира! Подготовка будет сумасшедшая: каждый день: кросс, физподготовка, спарринги, наработка удара. Но я обещаю получать удовольствие от процесса. Спорт — это жизнь! Кстати, я снова на обложке журнала», — поделилась Лукас на своей странице в Instagram.

Напомним, последний раз казахстанка выходила на ринг в конце мая этого года, тогда она единогласным решением судей одержала победу над Харму Йести из Индонезии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2120817-angelina-lukas-rasskazala-o-planah-na-chempionskiy-titul/

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