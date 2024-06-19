"Я сейчас на пике своей формы": Жанибек Алимханулы сделал громкое заявление

Непобежденный чемпион по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы оставил грозное послание в своем X-аккаунте в преддверии защиты титула, передает NUR.KZ.

Казахстанский боксер перед поединком с представителем Новой Зеландии Андреем Михайловичем заявил, что сможет одолеть любого чемпиона.

"Я сейчас на пике своей формы, я побью любого чемпиона. 13 июля я покажу всему миру «Казахский стиль»", — подписал фото с тренировки Алимханулы в социальной сети X.

Напомним, "Qazaq style" проведет защиту чемпионских поясов WBO и IBF утром 14 июля (по казахстанскому времени) в Лас-Вегасе.

Ранее Алимханулы в своем X-аккаунте отреагировал на выступление одного из своих соперников по среднему дивизиону — доминиканца Карлоса Адамеса.

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