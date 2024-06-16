Появилось видео брутального нокаута в чемпионском бою Джервонты Дэвиса

В социальных сетях появились кадры последних секунд титульного боксерского поединка между американцами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином, передает NUR.KZ.

Соперники возглавили турнир в Лас-Вегасе. Бой продлился до восьмого раунда.

Дэвису удалось прижать оппонента к канатам в углу и провести серию безответных ударов. Когда Мартин уже начала терять равновесие, действующий чемпион выполнил решающий панч левой рукой, после чего претендент рухнул на канвас.

Судья начал отсчет и принял решение остановить бой. Дэвис отпраздновал победу, выполнив сальто с канатов.

29-летний американец защитил чемпионский пояс WBA в легком весе. Теперь он выиграл все 30 боев за карьеру. Мартин потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

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