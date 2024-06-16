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Украинский экс-чемпион мира потерпел поражение в поединке за титул WBС

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Александр Гвоздик и Дэвид Бенавидес
Александр Гвоздик и Дэвид Бенавидес: Steve Marcus/Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик встретился с непобежденным американцем Дэвидом Бенавидесом в соглавном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены провели поединок за звание временного чемпиона мира по версии организации WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.

Бенавидес стартовал первым номером с первого раунда и лишь наращивал прессинг на протяжении всей дуэли на ринге. В последних раундах Гвоздик попытался реабилитироваться и стал наносить больше акцентированных ударов по своему оппоненту, однако этого оказалось недостаточно.

Также в 11-й трехминутке украинец был потрясен левым хуком от Дэвида в контратаке.

Судьи зафиксировали 29-ю победу в карьере Бенавидеса со счетом 116-112, 117-111 и 119-109. Таким образом, он стал временным чемпионом по версии WBC в полутяжелом дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2118219-ukrainskiy-eks-chempion-mira-poterpel-porazhenie-v-poedinke-za-titul-wbs/

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