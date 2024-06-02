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Официально: названа новая дата боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

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Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол: Richard Pelham/Getty Images

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева запланирован на 12 октября 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Функционер сделал официальный анонс после поединка Бивола с ливийцем Маликом Зинадом на турнире в Эр-Рияде. Россиянин нокаутировал соперника в шестом раунде и защитил титулы WBA (Super) и IBO в полутяжелом весе.

Изначально планировалось, что Бивол в рамках этого вечера бокса оспорит с Бетербиевым звание абсолютного чемпиона мира. Однако российско-канадский спортсмен снялся с поединка из-за травмы.

"Мы анонсируем большой бой между Биволом и Артуром на 12 октября у нас в Эр-Рияде. Спасибо, Дмитрий! Ты один из лучших боксеров за все время и заслужил это. Ты знаешь, что мы предложили тебе четыре-пять больших боев. Хотим видеть тебя против (Дэвида) Бенавидеса, (Джея) Опетайи и других жестких парней. Но сейчас сфокусируемся на том, что ждет нас 12 октября", — заявил Аль аш-Шейх.

Бетербиев на данный момент владеет поясами WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110830-oficialno-nazvana-novaya-data-boya-dmitriya-bivola-i-artura-beterbieva/

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