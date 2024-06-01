Назым Кызайбай разгромила британку и продолжила борьбу за олимпийскую лицензию в боксе

Представительница женской команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал последнего квалификационного турнира в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка выступает в весовой категории до 50 килограммов.
Соперницей казахстанской девушки-боксера на стадии 1/8 финала выступила представительница Великобритании Саванну Стабли. Поединок завершился победой Назым Кызайбай единогласным решением судей (5:0).
В третьем раунде британке отсчитали нокдаун.
Напомним, согласно правилам турнира, олимпийские лицензии достаются полуфиналистам и, в случаях, когда в дивизионе предусмотрено несколько квот, участникам четвертьфиналов.
Таким образом, свое выступление на заключительном турнире олимпийского отбора продолжил Мухаммедсабыр Базарбайулы, потерпевший поражение в 1/4 финала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110665-nazym-kyzaybay-razgromila-britanku-i-prodolzhila-borbu-za-olimpiyskuyu-licenziyu-v-bokse/