Назым Кызайбай разгромила британку и продолжила борьбу за олимпийскую лицензию в боксе

Представительница женской команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал последнего квалификационного турнира в Бангкоке (Таиланд), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка выступает в весовой категории до 50 килограммов.

Соперницей казахстанской девушки-боксера на стадии 1/8 финала выступила представительница Великобритании Саванну Стабли. Поединок завершился победой Назым Кызайбай единогласным решением судей (5:0).

В третьем раунде британке отсчитали нокдаун.

Напомним, согласно правилам турнира, олимпийские лицензии достаются полуфиналистам и, в случаях, когда в дивизионе предусмотрено несколько квот, участникам четвертьфиналов.

Таким образом, свое выступление на заключительном турнире олимпийского отбора продолжил Мухаммедсабыр Базарбайулы, потерпевший поражение в 1/4 финала.

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