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Казахстанка вышла в 1/8 финала последнего лицензионного турнира по боксу

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Казахстанская боксерша Римма Волосенко
Римма Волосенко: Пресс-служба НОК РК

Казахстанская боксерша Римма Волосенко одержала победу в своем стартовом поединке на заключительном турнире олимпийского отбора, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Напомним, турнир проходит в столице Таиланда Бангкоке.

Волосенко стартовала с этапа 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов. Первой соперницей казахстанки на турнире выступила представительница Германии Мария Гангльбауэр. Римма одержала победу решением судей.

Ее следующим оппонентом выступит спортсменка из Индии Анкушита Боро.

Добавим, что также сегодня, 27 мая, на этом турнире за путевку на Олимпийские игры – 2024 будет бороться еще одна представительница Казахстана Валентина Хальзова, выступающая в дивизионе до 75 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2107413-kazahstanka-vyshla-v-1-8-finala-poslednego-licenzionnogo-turnira-po-boksu/

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