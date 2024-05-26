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Казахстанец дважды отправил в нокдаун непобежденного профи и продолжит бороться за олимпийскую путевку

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Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы
Мухамедсабыр Базарбайулы. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы одержал победу в первом поединке на заключительном турнире олимпийского отбора в Бангкоке (Таиланд), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмену предстоит завоевать единственную недостающую олимпийскую квоту для мужской сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 63,5 килограммов. Первым соперником на пути Базарбайулы оказался филиппинец Кристиан Питт Лоран.

На протяжении всего поединка казахстанский боксер дважды отправил оппонента в нокдаун во втором и третьем раунде, однако ему не хватило времени, чтобы завершить поединок досрочно.

Отметим, Лоран выступает в профи и даже является непобежденным, его актуальный рекорд составляет 12-0, семь побед он добыл нокаутом. Кроме того, филиппинец владеет бронзовой медалью молодежного чемпионата мира.

Следующий соперник Мухамедсабыра Базарбайулы определится в поединке между Нареком Ховханисяном (Армения) – Мизан Айкол (Турция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2107029-kazahstanec-dvazhdy-otpravil-v-nokdaun-nepobezhdennogo-profi-i-prodolzhit-borotsya-za-olimpiyskuyu-putevku/

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