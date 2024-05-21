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"Покажу тебе нашу школу бокса": Ангелина Лукас объявила дату своего следующего поединка

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (9-1, 5 КО), выступающая в наилегчайшем весе, на своей странице в Instagram анонсировала 11-й поединок в профессионалах, сообщает NUR.KZ.

Новой соперницей казахстанки будет представительница Индонезии Харма Йести (1-3-1, 0 КО). Боксерский поединок состоится 30 мая в столице Таиланда Бангкоке.

"Я покажу тебе нашу школу бокса! Это будет мой 11-й профессиональный бой. Поехали! 30 мая. Рейтинговый бой", - объявила Лукас в социальных сетях.

Напомним, в последний раз Ангелина выходила на ринг 25 апреля. В поединке с индийской спортсменкой Мамтой Сингх представительница Казахстана одержала победу нокаутом и завоевала два чемпионских титула по версиям организаций WIBF и WBF.

Это достижение позволило Ангелине Лукас войти в десятку лучших боксеров мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2104413-pokazhu-tebe-nashu-shkolu-boksa-angelina-lukas-obyavila-datu-svoego-sleduyushchego-poedinka/

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