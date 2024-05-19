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Костя Цзю назвал причину поражения Фьюри в поединке с Усиком

Опубликовано:

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе россиянин Константин Цзю высказался о причинах поражения Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 19 мая Усик одержал победу над "Цыганским королем" раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

"Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке", – сказал Цзю.

Ранее сообщалось, что реванш состоится 12-13 октября, а промоутеры обоих спортсменов выразили согласие. Нынешняя статистика 37-летнего украинца в профессиональном боксе составляет 22 победы в 22-х поединках, Фьюри же потерпел первое поражение в карьере (34-1-1).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103320-kostya-czyu-nazval-prichiny-porazheniya-fyuri-v-poedinke-s-usikom/

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