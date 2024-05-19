Промоутер Усика опроверг информацию о переломе челюсти у боксера

Украинский промоутер Александр Красюк, представляющий интересы своего соотечественника Александра Усика, высказался о здоровье боксе, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.ua.

Ранее спортсмен после задержки появился на пресс-конференции. До этого с журналистами пообщался проигравший Усику британец Тайсон Фьюри, который заявил, что украинца увезли в больницу с переломом челюсти. Красюк отрицает эту информацию.

"Надо было провести проверку челюсти. Ничего такого, но процедуру нужно было выполнить. Речь не о переломе челюсти. Как могу [точно] сказать, если мы еще не делали МРТ? Ничего нового, это старое. У Усика это уже долгое время", — заявил Красюк.

Напомним, украинский боксер победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В девяток раунде Усик отправил соперника в нокдаун.

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