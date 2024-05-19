Усик станцевал после победы еще одного украинского боксера Беринчика в титульном бою (видео)

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в Instagram-аккаунте видео с реакцией на победу своего соотечественника Дениса Беринчика в титульном поединке, передает NUR.KZ.

Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Через несколько часов Беринчик одолел мексиканца Эмануэля Наваррете и забрал вакантный пояс WBO в легкой категории.

Усик следил за выступлением соотечественника и эмоционально воспринял его триумф. Абсолютный чемпион мира встал с дивана, перекрестился, поблагодарил бога и станцевал.

Беринчик стал третьим украинским боксером за неделю, которому удалось забрать чемпионский пояс. В прошлый уикенд Василий Ломаченко выиграл вакантный титул IBF в легком весе, а также защитил пояс IBO.

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