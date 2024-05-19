Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Усик станцевал после победы еще одного украинского боксера Беринчика в титульном бою (видео)

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в Instagram-аккаунте видео с реакцией на победу своего соотечественника Дениса Беринчика в титульном поединке, передает NUR.KZ.

Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Через несколько часов Беринчик одолел мексиканца Эмануэля Наваррете и забрал вакантный пояс WBO в легкой категории.

Усик следил за выступлением соотечественника и эмоционально воспринял его триумф. Абсолютный чемпион мира встал с дивана, перекрестился, поблагодарил бога и станцевал.

Беринчик стал третьим украинским боксером за неделю, которому удалось забрать чемпионский пояс. В прошлый уикенд Василий Ломаченко выиграл вакантный титул IBF в легком весе, а также защитил пояс IBO.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103179-usik-stanceval-posle-pobedy-eshche-odnogo-ukrainskogo-boksera-berinchika-v-titulnom-boyu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.