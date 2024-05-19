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Жена Усика отреагировала на его победу над Фьюри

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина
Екатерина Усик и Александр Усик. Фото: Instagram @usykaa

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина Усик в Instagram-аккаунте прокомментировала победу спортсмена над британцем Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.

Усик выиграл бой с Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в XXI веке. После поединка на ринге среди окружения украинца была и его жена.

"Спасибо всем за поддержку и веру в нас! Это очень важно. Каждый день доказывать, что украинцы — сильные и свободные люди. Вместе мы сила. Весь мир это видит. Слава украинскому народу. Слава всем, кто защищает", — написала Усик.

Украинский боксер и его супруга воспитывают четырех детей — двух сыновей и двух дочерей. Свадьбу чета Усиков сыграла в 2009 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103173-zhena-usika-otreagirovala-na-ego-pobedu-nad-fyuri/

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