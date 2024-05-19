"Я выиграл этот бой и вернусь": что известно о реванше Тайсона Фьюри и Александра Усика

Стала известна информация о потенциальном реванше поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Athletic.
Напомним, что поединок 19 мая раздельным решением судей выиграл украинский боксер. В случае, если повторный бой состоится, Александр Усик впервые защитит пять чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC, IBF и IBO.
После поединка "Цыганский король" сразу сделал громкое заявление:
"Я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл больше.
Не сомневайтесь, я выиграл этот бой и вернусь. Мы вернемся к нашим семьям и проведем его в октябре. Я не собираюсь сидеть здесь, плакать и оправдываться".
О возможности реванша также сообщили и промоутеры обоих спортсменов.
"Я устал, я поддерживал Усика весь бой. Никакого неуважения к рефери. Однако я думаю, он остановил нокаут в девятом раунде. Это было потрясающее выступление, что-то невероятное. Надеюсь увидеть больше в матче-реванше", - заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк.
"Пункт контракта предусматривает немедленный матч-реванш", - резюмировал ситуацию промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.
По информации ESPN, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх называл датой реванша 12-13 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103131-ya-vyigral-etot-boy-i-vernus-chto-izvestno-o-revanshe-taysona-fyuri-i-aleksandra-usika/