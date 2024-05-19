"Я выиграл этот бой и вернусь": что известно о реванше Тайсона Фьюри и Александра Усика

Стала известна информация о потенциальном реванше поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Athletic.

Напомним, что поединок 19 мая раздельным решением судей выиграл украинский боксер. В случае, если повторный бой состоится, Александр Усик впервые защитит пять чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC, IBF и IBO.

После поединка "Цыганский король" сразу сделал громкое заявление:

"Я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл больше.

Не сомневайтесь, я выиграл этот бой и вернусь. Мы вернемся к нашим семьям и проведем его в октябре. Я не собираюсь сидеть здесь, плакать и оправдываться".

О возможности реванша также сообщили и промоутеры обоих спортсменов.

"Я устал, я поддерживал Усика весь бой. Никакого неуважения к рефери. Однако я думаю, он остановил нокаут в девятом раунде. Это было потрясающее выступление, что-то невероятное. Надеюсь увидеть больше в матче-реванше", - заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк.

"Пункт контракта предусматривает немедленный матч-реванш", - резюмировал ситуацию промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

По информации ESPN, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх называл датой реванша 12-13 октября.

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