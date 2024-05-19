Джей Опетая вернул пояс чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе

Австралийский боксер Джей Опетая победил латвийца Майриса Бриедиса в титульном поединке на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера с главным боем между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Опетая и Бриедис оспаривали вакантный пояс IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов. В первой половине боя преимуществом владел Опетая, но ближе к концовке Бриедис действовал успешнее.

В итоге судьи единогласно признали сильнейшим 28-летнего австралийца (117-111, 116-112, 116-112). Теперь в его активе победы во всех 25 боях (19 — нокаутами) на профессиональном ринге.

Опетая вернул пояс IBF, который освободил в 2023 году из-за того, что не провел обязательный реванш с Бриедисом. Первый поединок соперников в 2022 году завершился победой австралийца единогласным решением судей.

Бриедис в Эр-Рияде потерпел третье поражение в карьере. На счету 39-летнего латвийца осталось 28 побед (20 — нокаутами).

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