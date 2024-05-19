Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Джей Опетая вернул пояс чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе

Опубликовано:

Боксеры Майрис Бриедис и Джей Опетая (слева направо)
Майрис Бриедис и Джей Опетая (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Австралийский боксер Джей Опетая победил латвийца Майриса Бриедиса в титульном поединке на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера с главным боем между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Опетая и Бриедис оспаривали вакантный пояс IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов. В первой половине боя преимуществом владел Опетая, но ближе к концовке Бриедис действовал успешнее.

В итоге судьи единогласно признали сильнейшим 28-летнего австралийца (117-111, 116-112, 116-112). Теперь в его активе победы во всех 25 боях (19 — нокаутами) на профессиональном ринге.

Опетая вернул пояс IBF, который освободил в 2023 году из-за того, что не провел обязательный реванш с Бриедисом. Первый поединок соперников в 2022 году завершился победой австралийца единогласным решением судей.

Бриедис в Эр-Рияде потерпел третье поражение в карьере. На счету 39-летнего латвийца осталось 28 побед (20 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103005-dzhey-opetaya-vernul-poyas-chempiona-mira-po-boksu-v-pervom-tyazhelom-vese/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.