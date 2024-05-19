Сенсационным нокаутом завершился чемпионский бой в карде Фьюри — Усик

Ирландец Энтони Какаче одержал победу над валлийцем Джо Кординой в титульном поединке на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

Бой спортсменов стал третьим по значимости события турнира, который возглавляют Тайсон Фьюри и Александр Усик. На кону стояли два пояса во втором полулегком весе (до 59 кг).

Букмекеры перед боем считали Кордину явным фаворитом, однако Какаче быстро завладел инициативой. В третьем раунде ирландец отправил соперника в нокдаун, но валлиец смог продолжить поединок и дотерпел до перерыва.

Развязка наступила в восьмой трехминутке, когда Какаче провел очередную мощную атаку. На фоне пассивной защиты Кордины рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

35-летний ирландец защитил чемпионский пояс IBO и отобрал у оппонента титул по версии IBF. Теперь в активе Какаче 22 победы (8 — нокаутами) при одном поражении.

Кордина впервые проиграл на профессиональном ринге. НА счету 32-летнего валлийца осталось 17 побед (9 — нокаутами).

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