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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев разгромно проиграл первый бой за два года

Опубликовано:

Боксеры Робин Сафар и Сергей Ковалев (слева направо)
Робин Сафар и Сергей Ковалев (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Российский боксер Сергей Ковалев потерпел поражение от шведа Робина Сирвана Сафара на турнире в Эр-Рияде с главным боем между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Бой продлился все десять раундов и прошел с преимуществом 31-летнего Сафара.

На последних секундах швед отправил соперника в нокдаун. Однако Ковалев сумел подняться, после чего сразу прозвучал финальный гонг.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Сафар (97-92, 99-90, 95-94). На профессиональном ринге он выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

Ковалев провел второй поединок в первом тяжелом весе. Ранее он владел несколькими чемпионскими поясами в полутяжелой категории. При этом с ноября 2019 года россиянин лишь дважды выходил на ринг.

Всего за профессиональную карьеру 41-летний Ковалев одержал 35 побед (29 — нокаутами) при пяти поражениях (три — нокаутами) и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102954-byvshiy-chempion-mira-po-boksu-sergey-kovalev-razgromno-proigral-pervyy-boy-za-dva-goda/

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