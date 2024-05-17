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"Там будет жарко": Жанибек Алимханулы о бое Усик - Фьюри

Опубликовано:

Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы поделился в социальной сети X своим мнением о предстоящем бое за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает NUR.KZ.

Казахстанский боксер, заявил что с нетерпением ждет поединка между двумя тяжеловесами. Примечательно, что Алимханулы не назвал фаворита боя по его мнению.

«С нетерпением жду вечера бокса в Эр-Рияде. Уверен, там будет жарко», — написал "Qazaq style" на своей странице в социальной сети Х.

Ранее, британский боксер Тайсон Фьюри не провел дуэль взглядов с украинцем Александром Усиком перед очным боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

На данный момент соперники делят все главные титулы мирового профессионального бокса в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBA, WBO, IBF и IBO, Фьюри — WBC.

Поединок спортсменов состоится 18 мая в Эр-Рияде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102354-tam-budet-zharko-zhanibek-alimhanuly-o-boe-usik-fyuri/

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