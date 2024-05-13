Сменивший флаг узбекистанский боксер впервые дебютировал за сборную Казахстана

На международном турнире по боксу "Elorda Cup", который сегодня стартовал в Астане, впервые за Казахстан дебютировал Аман Консбеков, передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 71 килограмма от казахстанской сборной помимо Асланбека Шымбергенова, также выступал 19-летний Аман Консбеков. Боксер является казахом по происхождению, но до февраля этого года выступал за Узбекистан.

С февраля Консбеков представляет Туркестанскую область.

На стартовавшем международном турнире в Астане в первом поединке он победил соотечественника Азата Иманберли. Счет схватки - 4:0 в пользу Амана.

Ранее, на международном турнире "Elorda Cup" победы в своих первых поединках одержали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг).

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