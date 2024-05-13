Александр Усик высказался о завершении карьеры перед боем с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик высказался о завершении карьеры после поединка за титул абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Mail Sport Boxing.

Украинец явялется чемпионом мира по версиям организаций WBA, WBO и IBF, 19 мая ему предстоит поединок с Фьюри, который владеет поясом WBC. Бой состоится в Саудовской Аравии.

37-летний Усик дал ответ на вопрос, завершит ли он карьеру, если станет абсолютным чемпионом мира.

"Не "если", а "когда". Я собираюсь продолжать карьеру в боксе, я чувствую в себе силы. Когда бог подаст мне знак: "Эй, Алекс, пора остановиться". Я приму этот сигнал, скажу "спасибо, Боже" и завершу свою карьеру. На данный момент я пока не получил этот сигнал и продолжаю тренироваться", - заявил боксер.

Статистика украинского спортсмена в профи составляет 21 победу в 21 поединке (14 – нокаутом).

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