Боксер Серик Темиржанов проиграл на турнире в Астане

Казахстанский боксер-любитель Серик Темиржанов потерпел поражение на вечере бокса "Ночь чемпионов IBA", который проходит сегодня, 15 декабря, в Астане, передает NUR.KZ.

Его соперником был Павел Федоров из Сербии. Боксеры провели поединок в весовой категории до 63,5 килограмма.

По итогам шести раундов судьи вынесли единогласное решение в пользу оппонента Темиржанова.

Ранее Асланбек Шымбергенов досрочно уступил сопернику из Мексики.

Напомним, турнир, стартовавший в столице Казахстана, называется "Ночь чемпионов IBA". В его рамках пройдут восемь поединков. Каждый из них будет длиться шесть раундов по три минуты.

В главном событии вечера бокса выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться против Джабулани Макхенсе из ЮАР.

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