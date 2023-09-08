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30 лет независимости Казахстана

Геннадий Головкин прилетит в Казахстан поддержать сборную по футболу

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Геннадий и Максим Головкины
Геннадий и Максим Головкины: Фото: instagram.com / gggboxing

Казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин возвращается в Астану, об этом именитый спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.

Геннадий вместе с братом Максимом Головкиным собираются посетить матч Национальной сборной Казахстана по футболу против Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, который пройдет 10 сентября на Астана арене. В своих социальных сетях GGG выложил совместное фото с братом и сообщил, что собирается поддержать футболистов.

"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную" - гласит подпись к фото.

Напомним, в первом домашнем матче сборная Казахстана минимально уступила Финляндии и теперь после пяти встреч с девятью очками занимает четвертое место в группе H.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035811-gennadiy-golovkin-priletit-v-kazahstan-podderzhat-sbornuyu-po-futbolu/

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