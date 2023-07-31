Непобежденные казахстанцы выступят на вечере бокса в Майами

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov/

Непобежденные казахстанские боксеры-профессионалы Серик Мусадилов и Муса Турсынгалиев выступят на вечере бокса в Майами (штат Флорида, США), передает портал Boxrec.com.

По информации источника, наши соотечественники вернутся на ринг 28 октября. Серик проведет восьмираундовый поединок в первом тяжелом весе. Соперник пока неизвестен.

Тогда как Муса выступит в полулегком дивизионе. Встреча также рассчитана на восемь раундов. Имя оппонента станет известно в ближайшее время.

Отметим, что оба боксера идут в профессионалах без поражений. В активе Мусадилова 14 побед, из них 12 он завершил досрочно. На счету Турсынгалиева десять побед (шесть из них нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030762-nepobezhdennye-kazahstantsy-vystupyat-na-vechere-boksa-v-mayami/