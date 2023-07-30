Боксер Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру

Александр Усик. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик рассказал, сколько он еще планирует боксировать, передает польское издание Рrzegladsportowy.

По словам Александра, он собирается выступать еще минимум два-три года.

"Я не знаю, сколько еще я буду боксировать, пока Бог дает мне силы. Но давайте будем реалистами. Думаю, года два-три. Вы не можете заработать все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, ребята только подрастают и теперь им надо дать то, что они должны получить от отца.

Что мотивирует меня сегодня? Моя жена, когда она звонит и говорит, как сильно она любит меня. Общение с моими детьми и совместно проведенное время с друзьями", - заявил Усик в беседе с польскими журналистами.

Напомним, что свой следующий поединок Александр Усик проведет 26 августа во Вроцлаве (Польша) против британского боксера Даниэля Дюбуа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030611-bokser-aleksandr-usik-rasskazal-kogda-planiruet-zavershit-kareru/