Спенс и Кроуфорд провели финальную битву взглядов перед супербоем (видео)

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд. Фото: y Al Bello/Getty Images

Американские боксеры Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс провели заключительную битву взглядов перед очным суперпоединком за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе, передает NUR.KZ.

Сначала боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Обоим удалось уложиться в нужный лимит - до 66,7 кг. На весах Кроуфорд оказался легче оппонента. Его вес составил 66, 59 кг против 66,68 кг у Спенса.

Затем бойцы провели финальную битву взглядов, которая обошлась без конфликтных ситуаций. Более того, боксеры дружелюбно обменялись рукопожатиями.

Напомним, бой между Спенсом и Кроуфордом состоится 30 июля в Лас-Вегасе, США. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030545-spens-i-krouford-proveli-finalnuyu-bitvu-vzglyadov-pered-superboem-video/