Эррол Спенс: Изобью Кроуфорда так, чтобы он не захотел потом реванша

Эррол Спенс. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Американские боксеры Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд провели финальную пресс-конференцию перед очным супербоем. Спенс после нее пообещал уничтожить соперника, сообщает Fight Hub.

Мероприятие прошло не так уж спокойно. В некоторых эпизодах напряжение достигло пиковых показателей. Кроуфорд даже выступил с эмоциональной речью, обратившись к собравшимся.

Спенс в свою очередь отметил, что лучше контролирует свои эмоции.

"Вы видели? Он слишком эмоциональный. Зачем-то начал спорить с толпой. Меня это позабавило. Пусть он сам парится насчет этого, если надо. Нужно фокусироваться на поединке. В ринге никого из этих людей не будет. Только я и он. И еще рефери.

Как по мне, то пресс-конференция прошла прекрасно. Столько эмоций, напряжения. Уверен, болельщики были в восторге. Это же самый большой бой за последние 20 лет.

Мне все равно, что меня не считают фаворитом. Уверены в Теренсе? Ставьте свой дом на него. Я лучше контролирую эмоции. И в бою я его изобью. Причем изобью так, чтобы он не хотел потом реванша",- сказал после мероприятия Спенс.

Напомним, бой между Спенсом и Кроуфордом состоится 30 июля в Лас-Вегасе, США. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030428-errol-spens-izobyu-krouforda-tak-chtoby-on-ne-zahotel-potom-revansha/